Anadolu Üniversitesinden “Ücretsiz Yaz Spor Okulu”

Çocuklara yönelik açılan spor okulunda futbol, basketbol, okçuluk, voleybol ve tenis branşlarında eğitim verilecek. Futbolda 2005-2009 doğumlu çocuklara salı-perşembe günleri 09.00-10.30 saatleri arasında, basketbolda 2005-2008 doğumlu çocuklara salı-perşembe günleri 11.00-12.15 saatleri arasında, teniste 2005-2009 doğumlu öğrencilere pazartesi-çarşamba-cuma günleri 09.00-10.30 saatleri arasında, okçulukta 2003-2008 doğumlu çocuklara salı-perşembe-cumartesi günleri 10.00-12.00 saatleri arasında, voleybolda ise 2005-2009 doğumlu öğrencilere salı-perşembe günleri 09.00-10.30 saatleri arasında eğitim gerçekleştirilecek.

Tenis antrenmanlarıyla başlayan Ücretsiz Yaz Spor Okulu’nda, öncelikle çocukların tenise alışması için çalışma yaptıklarını söyleyen Antrenör Şebnem Sarıtaş, “Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanımızda bugün çabukluğa yönelik antrenman, atma ve tutma becerileri, çocukların koordinasyonu ile ilgili çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır Anadolu Üniversitesi’nde bu kursların açıldığını belirten Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Korgül Sabaz ise, “Şimdilik 300’e yakın öğrenci Ücretsiz Yaz Spor Okulu’na kayıt oldu. İzinde olan öğrencilerimizle birlikte haftaya kadar kurs kayıtlarının tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

Ücretsiz Yaz Spor Okulu, 3 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerini sürdürmeye devam edecek.