Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 14:12

Anadolu Üniversitesinden “Ücretsiz Yaz Spor Okulu”

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve birçok branşta eğitim verilecek olan “Ücretsiz Yaz Spor Okulu” başladı.

Anadolu Üniversitesinden “Ücretsiz Yaz Spor Okulu”

03 Temmuz 2017 14:12


Çocuklara yönelik açılan spor okulunda futbol, basketbol, okçuluk, voleybol ve tenis branşlarında eğitim verilecek. Futbolda 2005-2009 doğumlu çocuklara salı-perşembe günleri 09.00-10.30 saatleri arasında, basketbolda 2005-2008 doğumlu çocuklara salı-perşembe günleri 11.00-12.15 saatleri arasında, teniste 2005-2009 doğumlu öğrencilere pazartesi-çarşamba-cuma günleri 09.00-10.30 saatleri arasında, okçulukta 2003-2008 doğumlu çocuklara salı-perşembe-cumartesi günleri 10.00-12.00 saatleri arasında, voleybolda ise 2005-2009 doğumlu öğrencilere salı-perşembe günleri 09.00-10.30 saatleri arasında eğitim gerçekleştirilecek.


Tenis antrenmanlarıyla başlayan Ücretsiz Yaz Spor Okulu’nda, öncelikle çocukların tenise alışması için çalışma yaptıklarını söyleyen Antrenör Şebnem Sarıtaş, “Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanımızda bugün çabukluğa yönelik antrenman, atma ve tutma becerileri, çocukların koordinasyonu ile ilgili çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu.


Uzun yıllardır Anadolu Üniversitesi’nde bu kursların açıldığını belirten Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Korgül Sabaz ise, “Şimdilik 300’e yakın öğrenci Ücretsiz Yaz Spor Okulu’na kayıt oldu. İzinde olan öğrencilerimizle birlikte haftaya kadar kurs kayıtlarının tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.


Ücretsiz Yaz Spor Okulu, 3 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerini sürdürmeye devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!