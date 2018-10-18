Anadolu Üniversitesinden uluslararası standartların hazırlanmasına önemli katkı

Farkındalık oluşturma faaliyetleri kapsamında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Dünya Standartlar Günü etkinlikleri, bu yıl Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile Ankara'da düzenlendi. Etkinlik kapsamında TOBB Toplantı Salonu'nda “Uluslararası Standartlara Yön Ver” temalı standardizasyon zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin programında ayrıca özel sektörün tecrübelerini katılımcılarla paylaşacağı panel ve uluslararası standartların hazırlanmasına ülke adına katkı sunanlara ödüllerinin taktim edildiği tören bölümü yer aldı. Zirveye, Anadolu Üniversitesi adında Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal katılım gösterdi.

Üniversiteden uluslararası standartların hazırlanmasına önemli katkı

Uluslararası standartların hazırlanmasına ülke adına katkı sunanların ödüllendirildiği zirvede, Anadolu Üniversitesi de bu sürece katkı sağlayan kurumlar arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Düzenlenen törende Anadolu Üniversitesi adına ise ödülü Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.