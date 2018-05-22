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22 Mayıs 2018 11:37

Anadolu Üniversitesi’ne “2018 Ulusal Genç Yetenekler Yarışması”ndan ödül

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Fagot Sanat Dalı öğrencisi Ece Nur Özer, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlediği “2018 Ulusal Genç Yetenekler Yarışması”nda Birincilik Mansiyon Ödülüne lâyık görüldü.

Anadolu Üniversitesi’ne “2018 Ulusal Genç Yetenekler Yarışması”ndan ödül

22 Mayıs 2018 11:37


İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın Cuma günü düzenlediği konserde de solist sanatçı olarak yer alan Ece Nur Özer, Carl Maria von Weber’in “Andante e Rondo Ungarese” eserini seslendirdi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Emre Hopa’nın Fagot Sınıfı öğrencileri Ece Nur Özer ve Berkay Okay ayrıca, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2018 seçmelerini geçti. Öğrenciler bu başarıları ile Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Avusturya, Polonya ve Macaristan’da düzenlenecek olan konserlerde yer alma hakkını kazandı.




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