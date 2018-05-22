İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın Cuma günü düzenlediği konserde de solist sanatçı olarak yer alan Ece Nur Özer, Carl Maria von Weber’in “Andante e Rondo Ungarese” eserini seslendirdi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Emre Hopa’nın Fagot Sınıfı öğrencileri Ece Nur Özer ve Berkay Okay ayrıca, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2018 seçmelerini geçti. Öğrenciler bu başarıları ile Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Avusturya, Polonya ve Macaristan’da düzenlenecek olan konserlerde yer alma hakkını kazandı.