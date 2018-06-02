Rahmi M. Koç Müzesi’nde 30 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın da ödüle lâyık görüldüğü törende, 6 ayrı kategoride 14 ödül sahiplerini buldu. Mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratan kişi ve kurumların ödüllendirildiği törende ayrıca Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sezen Uludağ da ödül alarak Anadolu Üniversitesinin başarısına katkıda bulundular.

5. Uluslararası Akademik Forum 2018" ev sahipliği Anadolu Üniversitesine ödül getirdi

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) iş birliğiyle, geçtiğimiz Mayıs ayında Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “5. Uluslararası Akademik Forum 2018” Anadolu Üniversitesine 3 ödül birden getirdi. Türkiye’de, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan ve toplumsal alanda fark yaratan kurumların başında gelen Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’a “Anadolu Üniversitesi Kurumsal Özel Ödülü” takdim edildi. Törende ayrıca, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan “Akademik Farkındalık/Mesleki Akademik Etkinlikler Ödülü” alırken Akademik Forum 2018 Düzenleme Komitesindeki çalışmaları dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sezen Uludağ ise “TİDE Özel Ödülü”ne lâyık görüldü.

TİDE hakkında

Şirket yönetim kurullarının ve üst düzey yöneticilerinin stratejik iş ve çözüm ortağı olan iç denetçilerin meslek örgütü Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), iç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulaması için güvence oluşturuyor. Bu doğrultuda TİDE, mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör şirketleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinin uygulamadaki uyum kalitesi ve mesleğin akademik gelişimi için kapsamlı hizmetler sunuyor.