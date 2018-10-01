Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Üniversitenin tanıtım filminin izlenmensin ardından Hukuk Fakültesi öğrencisi Medine Tufan, öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Ardından kürsüye çıkarak öğretim elemanlarına seslenen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kendisinde mutluluğun verdiği bir heyecan olduğunu belirten Rektör Çomaklı, üniversiteye dair istatistiki bilgileri paylaştı. Çomaklı, “Anadolu Üniversitesi tabii Türkiye'nin kadim üniversitelerinden birisi. 60 yıllık geçmişe sahip bir eğitim kurumu. Şu anda halihazırda toplamda 22 bin 375 öğrencisi bulunuyor. Bunlardan bin 595'i doktora seviyesinde, 2 bin 827'si lisansüstü seviyesinde,16 bin 543'ü lisans, ön lisansta da bin 410 kişiş anda eğitim alıyor. Fakat burada Anadolu Üniversitesine hayat veren bir birim var ki o da Açıköğretim Sistemi. Orada da şu anda aktif olarak 513 bin 632 öğrencimiz eğitim almakta. Pasifte ya da kayıtlarını yenileyecek durumda ise 2 milyon 713 bin 121 kişi görülüyor. Bu da aslında şunu gösteriyor. Türkiye'de eğitime yön veren bir üniversite olarak ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğimizi ve netice itibariyle Türkiye genelinde geri dönüşüm sağladığımızı işaret ediyor. Burada yıllardır çalışan öğretim üyelerimize ve diğer arkadaşlarımıza bu emekleri ve yapmış oldukları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Üniversitelerimizin kapasitesini daha milli ve yerli yapmak genel hedeflerimiz arasında"

Türkiye'nin gittikçe değiştiğini söyleyen Rektör Şafak Çomaklı, üniversitelerden de beklentilerin değiştiğini bildirdi. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Bunların başında artık üniversitelerimizin zaten var olan belirli bir çalışma potansiyeli ve kapasitesi var, ama bunu daha milli ve yerli yaparak üretimde olsun, eğitimde olsun ileriye dönük kendimize ait değerlerle bu üretimi gerçekleştirmek bizim genel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bununla ifade etmek istediğim şey şu. Biliyorsunuz malum bizim bir neslimizi ortadan kaldıran bir terör örgütü söz konusu. Yetişmiş bir neslimizin beynini yıkayarak devletin kademelerinde harcayan, kimisi yurt dışında firari, kimisi öldüğünde mezarsız olarak kayda geçen, kimisi ise içimizde hala bulunan bunların bir kısmı tedirginlikle yaşayan, bir kısmı ise hala daha terör örgütüne hizmet eden kişiler mevcut. Bu örgütün yapmış olduğu tahribatı önlemek de akademik birimlere düşüyor. Tabi burada Milli Eğitim Bakanlığının rolünü de görmezden gelemeyiz, ancak biz yükseköğretim olarak biz bu tür kurumlarda böyle yapılanmalara müsaade etmeden her akademik yıla yeni bir heyecanla başlamamız lazım. Bundan kastımız herhangi bir grubun üyesi olmadan, herhangi bir şahsa-kişiye bağlı olmadan, herhangi bir saplantılı fikre dahil olmadan yapacağımız işleri ortaya çıkarıp insanlığın hizmetine sunmak bizim başlıca görevimiz olmalı” ifadelerini kullandı.

"Kontrolünüzü çocuklarınızın üzerinden çekmeyin"

Konuşmasında, ailelere de seslenen Rektör Çomaklı, “Burada ailelere de çok iş düşüyor. Çocuklarınızı bizlere teslim edeceksiniz. Biz elimizden geldiği kadar iyi yetiştirmeye çalışacağız. Fakat sizler de kontrolünüzü çocuklarınızın üzerinden lütfen çekmeyin. Çünkü siz elinizi çektiğiniz anda bu çocukları başkaları sahipleniyor. Özellikle öğrenciler için öyle eğitim kurumları var ki bu öğretim üyesi kadrosunu görmek için can atarlar. Fakat bizler şanslıyız. Anadolu Üniversitesi olarak büyük bir kadromuz var. Bununla da ileriye dönük yerli ve milli işler yapacağımızdan ben eminim” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı da konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının hem akademik kadro, hem de öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Senatosu ve yönetim kurulu üyeleri, fakültelerin dekanları, daire başkanları, öğretim elemanları ve diğer ilgililer katıldı.

Program, Eskişehir Başsavcısı Ferhat Kapıcı'nın konuşmasının ardından sona erdi.