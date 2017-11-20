Anadolu Üniversitesi’nin Avrupa Birliği proje başarısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı’nın ikinci dönemi kapsamında; "İmalat Sanayi", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlıklarında 6 Nisan – 6 Temmuz 2017 tarihleri arasında açılmış olan Proje Teklif Çağrılarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Toplam bütçesi 2 milyon 998 bin 882 Euro olan Anadolu Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu ‘İleri Prototipleme İstasyonu Projesi’ de desteklenmeye hak kazanan projelerden biri oldu. Rekabetçi Sektörler Programı (RSP); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş finansmanıyla oluşturulan bir çatı programıdır. RSP Çatı Programı altında; 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanıyor.

“Sanayide ve üretimde verimliliğin artırılması ve cari açığın azaltılması hedefleniyor”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, RSP’nin birinci döneminin süreçlerinin tamamlandığını ve desteklenen projelerin uygulamasının sürdüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Gündoğan, “RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) uygulandı. Bu dönemde ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarıldı. Birinci program dönemi için proje seçim ve geliştirme süreçleri tamamlanmış olup desteklenen projelerin uygulaması sürüyor. Programın 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı olan ve tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni döneminde ise projeler için bütçe oluşturuldu. Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

“Proje ile ticarileşme alanında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendireceğiz”

Anadolu Üniversitesinin İleri Prototipleme İstasyonu Projesinden de bahseden Rektör Gündoğan, şunları konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yenilikçi genç girişimciler ve başlangıç firmaları için düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışma, eğitim kampı ve etkinliklerin organizasyonu ve finansmanı, yatırım promosyon etkinlikleri, sermaye yatırım fuarları, eşleştirme faaliyetleri, mentörlük etkinlikleri ve buluşturma faaliyetlerinin organizasyonu ve bu etkinliklere katılım hedefleniyor. Ticarileştirerek yenilikçi ürünler için test ve sertifika hizmetleri, ticarileşme olanaklarını belirlemeye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmalar; girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve benzer kapasite gelişim etkinliklerinin yanı sıra ihtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar yoluyla ticarileşme alanında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek hukuki düzenlemeler için politika önerileri geliştirilmesine yönelik aktiviteler gerçekleştirilecektir.”