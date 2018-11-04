Anadolu Üniversitesinin başarısına YÖK Başkanından tebrik

Dr. Yekta Saraç, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ve eğitim araştırmalarında Türkiye'de ilk sırada yer alan Anadolu Üniversitesini tebrik etti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi eğitim-öğretim alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyip Dünya Üniversiteler Sıralamasında geçen yıla göre 9 basamaklık bir ilerleme kaydederek önemli bir başarıya imza attı. İngiltere'nin başkenti Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019” sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi, tüm performans göstergelerinde 2018 yılına göre 9 sıra yükselerek 8'inci sırada yer alma başarısı gösterirken, tüm araştırma kategorilerinde ise 4'üncü sırada yer aldı.

Üniversitenin bu başarısını Twitter hesabından duyuran Dr. Yekta Saraç ise takipçileriyle paylaştığı mesajında, “Times Higher Education (THE) tarafından yapılan sıralamada Anadolu Üniversitemiz Eğitim Araştırmaları performans göstergelerine göre 23.9 puan ile 355'inci, Türkiye'de ise ilk sırada yer almayı başarmıştır” ifadelerine yer verdi.