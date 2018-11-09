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Anadolu ÜniversitesiSenfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “10 Kasım Özel Konseri” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Balo Salonu’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “10 Kasım Özel Konseri” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Balo Salonu'nda gerçekleştirildi.


Konsere çok sayıda öğretim elemanı ve sanatsever katıldı. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Şefi Murat Sümer'in yönettiği konsere Prof. Serla Balkarlı piyanoyla eşlik etti. Konserde L. V. Beethoven'dan "Piyano Konçertosu, No.5, Op.73 "İmparator", Allegro, Adagio un poco mosso, Rondo (Allegro)", F. Schubert'ten "Senfoni No.8 D759 “Bitmemiş”, Allegro moderato, Andante con moto" eserleri sanatseverlerle buluştu.

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