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Anadolu'da uluslararası turizm konferansı başlıyor

Ev sahipliğini Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin yapacağı “The 11th Tourism Outlook Conference” 2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ev sahipliğini Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin yapacağı “The 11th Tourism Outlook Conference” 2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.


“Sınırların ve Medeniyetlerin Ötesinde Miras Turizmi” konusuyla düzenlenecek uluslararası kongreye farklı alanlardan araştırmacılar, profesyoneller, lisans ve lisansüstü öğrenciler katılırken doğal ve kültürel miras turizmi ile ilgili araştırma bulgularını tartışabilecek. Türkiye'den 50'nin üzerinde farklı üniversitede çalışan akademisyenlerin katılımının yanı sıra 25 farklı ülkeden akademisyenlerin katılacağı bildirildi. Türk akademisyenlerin yanı sıra konferansın açılış konuşmacıları Prof. Dr. C. Michael Hall ve Assoc. Dr. Melanie K. Smith olurken ayrıca Prof. Dr. Alan A. Lew ve Nor'ain Binti Hj. Othman da sunum yapacak.

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