Hiç dans etmemiş ve bu konuda eğitim almaya hevesli olan vatandaşlara ulaşmak amacıyla başlatılan ’Anadolu’nun Közleri’ grubunun gerçekleştirdiği bu sanat gecesine, dansçıların yakınları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 25-65 yaş aralığına sahip grup tarafından, Karadeniz’den Ege’ye kadar birçok yörenin geleneksel dansları oynandı. Canlı müzikle beraber oynanan oyunlar, seyircilerden büyük alkış aldı.

Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezi Müdiresi Prof. Dr. Deniz Taşçı, ‘Anadolu’nun Közleri’nin gerçekleştirmiş olduğu başarılı performanstan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Zorlu bir eğitim süreci sonrası bugünlere gelindiğini vurgulayan Taşçı, “Bu etkinlik yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda, Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezinin bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Başlangıç noktası, hiç dans etmeyen insanlara, bir dönem heves edip, dans edememiş insanlara dans ettirebilmek. Baştan sona bir halk dansını öğretebilmek amacıyla ortaya çıktı. Daha sonra hocalarımız ve dansçılarımız sayesinde tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir şekilde projemiz yürüdü. Bu gece de izlediğimiz gibi, belki de daha önce hiç dans etmemiş birçok insanın bulunduğu bir ekiple çok başarılı bir gösteri sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Dans öğretmek bir sabır işi ve dansçılarımız üniversite çocukları değiller, yetişkin insanlar. Bu konuda zorlanacağımızı bilerek yola çıktık. Dans eden arkadaşlarımız da bu projeyi çok sahiplendiler. Bir dansçı disipliniyle çalıştılar. İçeriden eski dansçılarımız da bize yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Müzik konusu da önemli oluyor, gösterilerde. Müzisyenlerimiz zaten üstat. Canlı bir müzikle dans etmenin zorluğuna rağmen bugün gördüğünüz gibi dansçılarımız, hocalarımız ve müzisyenlerimiz birlikte başardılar” ifadelerini kullandı.

Ekibin eğitiminden sorumlu olan Anadolu Üniversitesi Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezinde Öğretim Görevlisi Mehmet Bektaş Tuncer ise, dansçıların gösterdiği başarılı performansın kendileri açısından çok değerli olduğunu vurguladı. ‘Anadolu’nun Közleri’nin gösterilerini sürdüreceğini ve bunun bir final olmadığını aktaran Tuncer, şunları kaydetti:

“Ben daha önce çocuk grubuyla ve üniversite grubuyla çalıştım. Ama böyle bir grupla ilk defa çalıştım. Tabi ben de grupla beraber bazı şeyleri öğrendim. Onlara nasıl davranacağımı, öğrendim. Bazen kendimi kontrol ettim, bazen edemedim. Sonuçta dans, bu bir disiplin işidir. Ama sağ olsunlar bana destek oldular. Eski dansçılarım ve yeni dansçılar, hepsi bana destek oldu. Hep birlikte başardık. Bu grubumuz da yaş ortalaması ise, 25-65 yaş aralığında. İçlerinde evli olanlar, çocuğu yeni doğmuş olanlar, hatta Kütahya’dan buraya çalışmalara gelenler var. Meslek yelpazesi de değişik; öğretmen, hizmetli, avukat, subay ev hanım. Sabırla, emekle inşallah hep birlikte daha iyi şeyler yapacağız. Ben gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum."

Etkinlik sonrasında , izleyiciler ve dansçılar sahnede bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.