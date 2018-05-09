Anadolu’nun türküleri Sivrihisar’da yankılandı

Şef Pelin Altıntaş yönetimindeki Türk Halk Müziği Topluluğu, Sivrihisar Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde konser verdi. Konsere; Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Kültür Müdürü Meriç Okur ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser sırasında bir açıklama yapan Şef Pelin Altıntaş, mekanın akustik açısından önemine değindi. Topluluğun öğrencilerden oluştuğunu da aktaran Şef Altıntaş, "Konserimiz Anadolu Türküleri isminde, peki neden Anadolu Türküleri? Çünkü 1 yıl boyunca Anadolu’nun tüm yörelerinden türküleri seçip, derleyip, toparlayıp; 1 ay önce üniversitemizde icrasını gerçekleştirdik. Şu anda Sivrihisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde doğal ses akustiğinin olduğu özel bir mekan olan burada gerçekleştiriyoruz. Topluluğumuzun üyelerinin her biri ayrı fakültelerden öğrenciler olmasına rağmen bu işi severek yapıyorlar" dedi.