Anaokulu velilerinden 10 Kasım sergisi

Eskişehir'deki özel bir anaokulu, 10 Kasım sebebiyle anaokulu öğrencilerinin velileri tarafından hazırlanan ve Atatürk'ü anlatan bir maket sergisi açtı.

Anaokulundaki 10 öğretim görevlisi ile yapılan ortak çalışma sonucu ortaya çıkan sergi, Kanatlı Alışveriş Merkezinde sergilendi. İçinde Anıtkabir'den Atatürk'ün evine kadar pek çok eserin bulunduğu maket sergisi, akşama kadar ziyaret edilebilecek.

Düzenlenen etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Anaokulu İdarecisi Özlem Özmen, yaklaşık 100 velinin bu sergiye destek verdiğini belirterek, “Bu etkinliğimizi anaokulu olarak yapma kararı aldık. Dönem başından beri aklımızda olan bir şeydi. 1,5 aylık bir çalışma sonucu bu ortaya çıktı. Yaklaşık 100 veli katıldı. Onların eserleri burada sergileniyor. 10 eğitim görevlimiz de çalışmada aktif rol aldı. Bugün 10 Kasım sebebiyle bu sergimizi vatandaşlarla paylaşmaktan dolayı gururluyuz. Herkesi ziyarete bekleriz” şeklinde konuştu.