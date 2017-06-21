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21 Haziran 2017 14:14

Anneler pazarda, çocuklar Nar Tanem Oyunevi’nde

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından, Emek Mahallesindeki semt pazarına giden annelerin pazar alışverişini daha rahat yapabilmeleri için açılan Nar Tanem Oyunevi büyük ilgi görüyor.

Anneler pazarda, çocuklar Nar Tanem Oyunevi’nde

21 Haziran 2017 14:14


“Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı” fikrini benimseyen Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin aydınlık geleceği için çocuklara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Emek Mahallesinde Salı günü kurulan semt pazarına giden annelerin, pazar alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri için Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan Nar Tanem Oyunevi, büyük ilgi görüyor. Pazar alışverişi yapmak için Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yerine gelen anneler, bir buçuk saatliğine 2-10 yaş arası çocuklarını Nar Tanem Oyunevine bırakabiliyor. Nar Tanem Oyunevi sayesinde kadınlar pazar alışverişini hem daha kolay yapıyor, hem de daha az yoruluyor. Anneleri pazar alışverişi yaparken çocuklar da; kaliteli bir ortamda, eğlenceli vakit geçiriyor.


Çocuklarını Nar Tanem Oyunevine bırakan anneler, kadınlar ve çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti. Nar Tanem Oyunevi sayesinde daha rahat alışveriş yaptıklarını kaydeden anneler, çocuklarını güven içinde Nar Tanem Oyunevine bırakabildiklerini belirtti.




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