Proje kapsamında Eskişehir H Tipi Cezaevi İnfaz Kurum Müdürlüğü ziyaret edildi. Proje sahibi ve proje yöneticisi olan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve ekibi ile proje ana sponsoru Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert ve cezaevi idarecilerinin katılımı ile cezaevi çocukları için eğlence programı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, projenin çocuklar adına mutluluk, anneleri adına umut ve devletin sıcak şefkatli yüzünü gösterme projesi olduğunu söyledi. Bilge, "Eskişehir H Tipi Cezaevi İnfaz Kurum Müdürlüğü ve TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği’nin iş birliğiyle geliştirilen projenin protokolü gereği hazırlanan Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar projesiyle suç işleyen anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi amaçlandı. Yaşam alanlarının iyileştirilmesi ile hükümlü 15-18 yaş grubu gençlerin yeniden hayata kazandırılması hedefleyen 6 ay ve iki aşamalı yürütülecek projede hükümlü olarak kalan çocuklara resmi ve dini bayramlarda özel etkinlikler düzenlenecek. Projenin İkinci aşamasında 0-6 yaş grubu çocukların yaşadığı alanların çocuk ruhuna uygun dizayn edilerek kreş ve kum oyun parklarının hazırlanması, açık alanda zaman geçirecek eğlendirici ve motive edici kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesiyle dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılması, sosyal ve ruhsal yönden motive edilerek bu tür bireylerin hayat öykülerinin kalite yönünden iyileştirilmesi hedeflemekteyiz. Çocuklarımızın isteği olan açık havada oyun oynayacakları kum havuzlarının da en kısa sürede hazırlanacak. Başta proje ekibine, sponsor olan kişilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Son olarak Müdür Bilge, proje ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi;

"Adamlar Mutlu Oyunlar projesi kapsamında Ramazan ayı içerisindeki ziyaretimizde Eskişehir H tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumu’nda kalan suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukları tekrar geleceğimiz sözünü vermiştik, bugün o verdiğimiz sözün gereği burada küçük kardeşlerimizle beraber olduk, onları sosyal ve ruhsal yönden motive etmek, onlara bayram sevincini yaşatmak adına çeşitli hediyeler vererek, sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Çocuklarımıza özel kostümler hazırlayarak palyaço eşliğinde oyunlar oynadık."