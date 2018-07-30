Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 11:23

Antep fıstığı artık Eskişehir’de de yetişiyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yapmış olduğu proje ile Mihalgazi ilçesinde yetiştiricilik denemelerine başlanan ve başarılı sonuçlar elde edilen Antep fıstığı yetiştiriciliği artık Eskişehir’de daha da yaygınlaşıyor.

Antep fıstığı artık Eskişehir’de de yetişiyor

30 Temmuz 2018 11:23


Mikroklima iklim özelliği bulunan Mihalgazi ilçesi, Antep fıstığı aşılamasına uygun olarak dikkat çekiyordu. Çok fazla menengiç ağacı bulunmasına rağmen tarımsal üretime katkısı bulunmayan ilçede, aşılı ağaçlar son yıllardaki iklim değişiklikleri ve gerekli bakım besleme yapılmadığı için verimsiz durumdaydı. 2016 yılında Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mihalgazi Belediyesi arasında hazırlanan Menengiç Ağaçlarına Antep fıstığı Aşılanması Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 2017 yılı sonbahar aylarında budaması yapılan 2 bin adet menengiç ağacının Antep fıstığı kalemleri ile aşılanması çalışmaları, Gaziantep Antep Fıstığı Tarımsal Araştırma Enstitüsünden gelen aşılama konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirildi. Aşılama işlemleri Bozaniç, Karaoğlan ve Demirciler


mahallelerinde yapılırken, çalışmaları görmek için İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ilçeyi ziyaret etti. Ardından bir açıklama yapan Alkan, "İlçemiz ekonomisine katkı sağlamak ve Antep fıstığı yetiştiriciliğinin özendirilmesi maksadıyla yapılan proje ile Mihalgazi ilçemizde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Aşılama işlemleri Bozaniç, Karaoğlan ve Demirciler mahallelerinde yapılmıştır. Projenin geliştirilerek bölgeye daha yararlı olması için çalışmalarımız devam etmektedir. Çiftçilerimiz ve yöre halkımız için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç