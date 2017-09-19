AÖF öğrenciliğinden dekan yardımcılığına

Doç. Dr. Ergün Kaya, İşletme Fakültesinde dekan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

1982 yılında açılan İşletme Bölümünün bir öğrencisi olarak Açıköğretim Fakültesine başlayan Yard. Doç. Dr. Ergün Kaya, devam ettirdiği mesleği ve pozisyonu ile AÖF mezunlarının da kariyer yapılabileceğini gözler önüne seriyor. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi dekan yardımcılığını yürüten Yard. Doç. Dr. Kaya, Açıköğretim Fakültesi mezunu olarak hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığını ifade etti. Kaya, "O dönemde köyde bir yandan köy işleri ile ilgilenirken diğer yandan da postadan gelecek ders malzemelerimi heyecanla beklerdim. Bizim öğrenciliğimizde ders kitabı, televizyon programı ile kısıtlı olan ders malzemeleri, bugün Anadolum eKampüs sisteminde sunulan görüntülü, sesli, yazılı bir çok malzeme ile çeşitlenmiş durumda. Açıköğretim mezunu olarak bir mağduriyet yaşamadım. Açıköğretim Fakültesi, özünde belki hiçbir kurumda olmayacak kadar da şeffaf bir yapıda, bu da hızla duyulmasına olanak tanıdı. Bugün bazı ön yargılar var Açıköğretimlilere karşı. Ancak bunlar aşılamayacak şeyler değil. Bu algının değişmesi adına gerek Anadolu Üniversitesi gerek açık ve uzaktan eğitim hizmeti veren diğer üniversite ve kurumlar çeşitli çalışmalar yürütmekte. Biz de öğrencilerimize en güncel bilgiyi en çeşitli yollarla sunmaya ve tam donanımlı bireyler olarak mezun etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açıköğretim mezunları da gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında iş hayatına atılabilecekleri gibi, akademik kariyer yaparak öğrenimlerine devam edebilir” dedi.