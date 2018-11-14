AÖF öğrencisi Hukuk Fakültesini 3 yılda bitirdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi başarılı öğrencileriyle öne çıkıyor. Isparta'da doğup büyüyen Burak Seyman 2013 yılında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdığı dönemde bir yıllık yabancı dil eğitiminin ardından ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi Önlisans Programı'na kayıt yaptırdı. Hukuk Fakültesi dersleriyle eş zamanlı olarak takip ettiği Açıköğretim Sistemi dersleri için “Ayrıca Açıköğretim'den aldığım derslerin kitaplarını okuyor, internet üzerinden araştırmalar yapıyor, eğitim videoları izliyordum. Fakültedeki bazı dersleri ve hocalarını çok sevmeme rağmen, Açıköğretim dersleri ile ilgilenmek ve o konuları okumak bana daha keyifli geliyordu” diyen Seyman, Hukuk Fakültesinin üçüncü döneminde üniversitenin lisans yönetmeliğini incelerken Açıköğretim Sisteminden aldığı dersleri transfer edebileceğini öğrendi.

Başarılı öğrenci Burak Seyman “Olabileceğine inandım; yönetmelik, yönerge konuya ilişkin ne kadar düzenleme varsa hepsini okudum ve ilgili hükümleri içeren ders transferi talepli bir dilekçe ile fakülte yönetim kuruluna başvurdum. Önceden aldığım seçmeli dersler ve transfer edilen derslerle, hukuk lisansımdaki 60 AKTS'lik seçmeli ders alma zorunluluğunu tamamlamış oldum. Haziran 2016'da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldum. Böylece üç sene içerisinde Hukuk Fakültesindeki bütün zorunlu dersleri tamamlamış bulundum. Derslerden aldığımız notlara göre yapılan sıralamada 3,24/4 ile en başarılı beşinci öğrenci olarak şeref öğrencisi unvanıyla mezun oldum. Bu süreç boyunca edindiğim tecrübe dahi yeterdi. Örneğin, şimdi günde yüzlerce kişinin yararlandığı hukuk zihin haritalarının tamamını bu üç sene içerisinde hazırlamıştım” ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültesi öğrenciliği süresince teknoloji alanında girişimci olmaya karar veren Burak Seyman, Açıköğretim Sisteminin hayatında çok büyük etkisinin olduğunu, örgün eğitim aldığı hukuk alanından ziyade, Açıköğretim Sistemiyle tamamladığı işletme yönetimi alanında çalıştığını ve hayatını bu bilgilerle kazandığını ifade etti.