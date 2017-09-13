AÖF’ten “Kayıt işlemlerinizi son güne bırakmayın” uyarısı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği ‘İkinci Üniversite’ programlarına kayıtlar devam ederken talep de her geçen gün artıyor. 5- 18 Eylül 2017 tarihleri arasında illerde bulunan AÖF Büroları aracılığıyla kayıt yaptırabilecek öğrencilerin kayıt işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor. Açıköğretim Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin geçtiğimiz hafta başlayan kayıtlarının 81 ildeki bürolar aracılığıyla devam ettiği bildirildi.

“Sorun yaşanmaması için kayıt işlemlerini son güne bırakmayın”

“Kayıt sürecinde ilk olarak internet üzerinden başvuru yapan öğrenciler, belirtilen evraklarla birlikte AÖF Bürolarına giderek hem kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor hem de kitaplarını alabiliyorlar” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kayıt işlemleri devam ederken şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. Öğrencilerin mağdur olmamaları ve herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için kayıt işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor. Yeni kayıt olan öğrenciler temel ders materyali olan kitaplar dışında da alternatiflerle derslerine çalışabileceklerdir. 14 farklı öğrenme malzemesinden faydalanabilen öğrenciler, e-öğrenme malzemelerini ders çalışma sürecinde mutlaka kullanmalılar. Bunlar için de, yeni kayıt yaptıran öğrenciler, sistemden şifrelerini aldıktan sonra bu materyallere kolayca erişebileceklerdir. Daha detaylı bilgiler Anadolu Üniversitesi web sayfasında yer almaktadır.”