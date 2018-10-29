Aqua Rugby Warriors galibiyet ile başladı

Türkiye 13'lü Ragbi Ligi ekiplerinden Aqua Rugby Warriors, İzmir Rebels Rugby'i 50-16 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Eskişehir temsilcisi Aqua Rugby Warriors, İzmir'de oynana müsabakaya hızlı başladı. Maç boyunca kontrolü elinde tutan Eskişehir temsilcisinin sayıları Mustafa Can Aydın, İsmail Yiğit Küccük, Barkın Çeliker, Yasin Çavdar, Resul Korucu ve Burak Yermez'den geldi.

"Borç parayla deplasmana gittiler"

Karşılaşma sonunda Aqua Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Okan Kale açıklamalarda bulunan Kale, "Karşılaşmayı galibiyetle tamamlamak bizim için çok önemliydi. Çünkü çok zor şartlar altında buraya geldik. Cumartesi saat 18.00'da oynanacak maça gidebilmek için aracımızı Cuma günü 22.00'da ayarlayabildik. Haftalardır hazırlandığımız karşılaşmaya az kalsın gidemiyorduk. Ne yazık ki Eskişehirli iş adamları ve siyasilerden destek göremiyoruz. Borç parayla deplasmana gittik şu an ise kara kara bu parayı nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Şehrimizin tanıtımı, gençlerin sporla tanışması ve hayata kazandırılması için emek veriyor ama ne yazık ki hiç kimseden bir destek göremiyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Eskişehir'de hem kadın hem de erkek takımımızın maçı var. Peş peşe oynanacak olan bu maçlarda nasıl sahaya çıkacağımızı düşünüyoruz. Çünkü kadın ve erkek takımımız aynı formaları giyerek maça çıkıyor. Sporun bu kadar önemli olduğu ülkemiz ve şehrimizde artık destek görmek istiyoruz. Tek amacı spor yapmak olan gençlerimiz ancak şehrimizin siyasileri ve iş adamlarının desteği ile bu yolda devam edebilecek" dedi.