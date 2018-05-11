Toplantı, ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Muhammed Fatih Taşkın, “Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin başvuru, izleme ve değerlendirme süreçleri” hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından ESOGÜ ETTOM Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü Uzmanı Yasemin Kara, ETTOM’un da ortağı olduğu “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Projesi” hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları Ozan Çelik ve Eyüphan Kılıç’ın Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğünün, ortağı olduğu “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Projesi”ndeki hizmetleri hakkında bilgilendirme sunumlarının ardından sona erdi.