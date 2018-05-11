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11 Mayıs 2018 16:41

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Kurulumu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM), Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Kurulumu Bilgilendirme Toplantısı”, ESO Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Kurulumu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

11 Mayıs 2018 16:41


Toplantı, ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Muhammed Fatih Taşkın, “Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin başvuru, izleme ve değerlendirme süreçleri” hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından ESOGÜ ETTOM Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü Uzmanı Yasemin Kara, ETTOM’un da ortağı olduğu “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Projesi” hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları Ozan Çelik ve Eyüphan Kılıç’ın Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğünün, ortağı olduğu “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Projesi”ndeki hizmetleri hakkında bilgilendirme sunumlarının ardından sona erdi.




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