Araç sektöründe kronikleşen kilometre sorunu

Araçların kilometre sayaçlarında görünen yüksek kilometrenin düşürülmesi, kanunlara aykırı olmasına rağmen yaygınlaşmış durumda. Küçük miktarlarda para ödenerek yapılan işlemler, aracı alan kişiye ciddi boyutlarda masraf açabiliyor. Otomobil piyasasında nitelikli dolandırıcılığa giren kilometre düşürme yöntemi, kolay kolay anlaşılamayacağı için de vatandaşların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda ise Adana’da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını artırarak satan 3 kişi, Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’ndan 2 yıl 6’şar ay hapis cezası almıştı. Konuyla ilgili oto elektrik ustası Murat Kısakaya, vatandaşların kilometreye aldandığını söyledi. Kısakaya, "Genellikle oynanıyor. Araç alırken dikkat etmeleri gereken kilometre gözetmeden eğer düşük modelse motoruyla kaportasına baktıracaklar. Kilometre ile oynanan arabanın direksiyon simitleri ve vites topuzlarında yıpranma olur. Onlardan belli eder. Herkes bu konuda görüyoruz kilometreye aldanıyor. Genellikle de hep düşürülüyor kilometreler. 2000 model bir arabanın 100 binde olması imkansız. Vatandaşta kilometre hastalığı var. Kilometreyi 5664’e mesaj göndererek ya da servislerden modelli araba alıyorlarsa kontrol ettirirlerse daha iyi olur" dedi.

"Kilometresi oynanmış araçlar elde kalıyor"

Kilometresi oynanmış araçların satışlarında sorun yaşandığını vurgulayan Kısakaya, "Satışında genelde sıkıntı olur. Çünkü hileli mala giriyor. Mesela aracın normal piyasası 30 liraysa o araba 20 lira yapar. Kimse almak istemez. Almıyor da. Milletin elinde kalıyor. Kilometreyle oynayanlara hapis cezası var. Eğer öyle bir şey olursa mahkemeye başvurdukları zaman hak talep edebiliyorlar. Çünkü nitelikli dolandırıcılığa giriyor. Fenni muayene onu yazmıyor. Fenni muayene ilk etapta kusur yazıyor, ikincide yazmıyor. Kim kilometre düşürdüyse o belli oluyor. Kim ne zaman aldıysa o aracı hangi tarihte, o kişinin bulunup cezasını çekmesi lazım" diye konuştu.

"Bizim de başımıza geldi ve suç duyurusunda bulunduk"

Otomobil sahibi Aziz Kılınç ise kilometre düşürülmesiyle ilgili başlarına gelen bir olayı anlattı. Araç alırken güven konusunun çok önemli olduğunu ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

"Araç alırken öncelikle aldığımız kişiye güvenmemiz gerekiyor. Bu kişinin kilometre ile oynandıysa bize mutlaka dürüst ve ahlaki bir şekilde bunu söylemesi lazım. Anca biz araç alırken kilometreden anlayan tamircilere, oto elektrikçilere veya servise göstererek alırsak burada bariz bir sıkıntı ortadan kalkmış olur diye düşünüyorum. 2000 model bir araç aldığımızda kilometresinde aşağı yukarı yaklaşık 37 bin kilometre vardı. Normalde bunun 240-260 kilometre civarında olması gerekirken 37 bin kilometrede olması normal bir şey değildir. Bu başımıza geldi. Biz bunun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Halen devam ediyor."