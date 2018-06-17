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17 Haziran 2018 12:14

Aracın çarptığı Meke’ye yardım eli uzandı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ’Meke’ adlı köpeğe yardım eli uzattı.

Aracın çarptığı Meke’ye yardım eli uzandı

17 Haziran 2018 12:14


Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü daha önce kısırlaştırma işlemi yaparak takip altına aldıkları çoban kırması Meke’nin yardımına koştu. Uzun süredir Akarbaşı Mahallesi’nde bulunan ve Nasrettin Hoca Parkı’nda yaşayan Meke’nin arka ayaklarının tutmadığı ihbarını alan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Meke’nin Ankara’ya götürülmesine karar veren ekipler, Meke’nin nakli için gerekli çalışmalara başlayarak görevlendirilen bir araçla Meke’nin Ankara’da özel bir hastane götürülmesini sağladı. Burada yapılan tetkik ve muayene sonrasında Meke’ye daha önce de araç çarptığı ve kırılan bel kemiğinin ise yanlış kaynadığı fark edildi. Çarpma sonucunda da o yanlış kaynayan kemiğin sinire baskı yaptığını belirten veterinerler, Meke’nin daha önce vurulduğu ve saçmaların ise hala belinde olduğunu tespit etti. Tetkikleri tamamlanan Meke, ameliyata aldı.


31 Mayıs Perşembe günü ameliyat olan Meke, Odunpazarı Belediyesi tarafından görevlendirilen araç ile tekrar Eskişehir’e getirildi. Meke’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Meke’nin yavaş yavaş yürümeye başladığını duyurdu. Meke’nin bu süreçte çok acı çektiğini söyleyen ekipler, insanları hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.




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