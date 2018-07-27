Araçların bakımı Seyitgazi Belediyesi atölyelerinde

Seyitgazi Belediyesi Bakım ve Onarım ekipleri araç bakımlarını aksatmadan filosundaki araçların tam randımanlı çalışmasına katkı sağlamak için araçların bakım ve tamirlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla gündelik işlerin ve gerçekleştirilen çalışmaların aksamadan sürdürülmesine olanak sağlanıyor.

Konuyla ilgili Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Vatandaşımıza daha çok hizmet için belediye bünyemize aldığımız onlarca aracımız var. Bunların bakım ve onarım masraflarını oldukça düşürdük. Hemşehrilerimiz en iyisine layık ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu sağlayan tüm belediye personelimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan araç bakımları, arızaları ve lastik değişimi gibi birçok işlerin yapıldığı atölyelerde hem zaman, hem de bütçeden tasarruf sağlandığı belirtildi.