Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Eskişehir'de bir kaza sonrası yan yatan otomobilde mahsur kalan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sümer Mahallesi Çamlıyayla Sokakta meydana geldi. Öğle saatlerinde 42 EJU 40 plakalı otomobil sürücüsü, sokak üzerinde seyrettiği sırada henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı aracı yan yattı. Meydana gelen kazada direksiyon başında olan kadın sürücü, araç içinde sıkışarak mahsur kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, sürücünün çıkarılamaması üzerine Eskişehir İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine intikal eden itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan sürücüyü sıkıştığı yerden 112 Acil Sağlık ekipleriyle koordineli olarak çıkardı. Yaralanan araç sürücüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Öte yandan yaralı kadın sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.