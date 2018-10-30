Arazi bekçileri zor durumda

Çiftçi Malları Kanunu'nda yapılması gereken düzenlemenin gerçekleşmediğini ifade eden Buluşan, 1941 yılında yasalaşan 4081 Sayılı Kanunun o günün şartları ile hazırlandığını ve bugün ülkemizin geldiği gelişmeler sonucu yenilenmesi gerektiğini anlattı. Kanunun aynen devam ettiğini ifade eden Süleyman Buluşan, “Jandarma, polisten sonra arazide kolluk görevi yapan bekçilerimiz; geçtiğimiz dönemde de Tarım Bakanımızın 'Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarını kaldırıyoruz' demesinden sonra Türkiye genelindeki bin civarındaki koruma, 30 bin çalışan bekçi görev yapmakta zorlanıyor” dedi.

Bir an evvel kanunda değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Buluşan şunları söyledi:

“Gelişen, büyüyen ülkemiz artık çiftçimizin daha rahat çalışabilmesi, arazilerimizde hırsızlıkların, zararların kalması için devletimiz Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarını daha hizmet edebilir hale getirmelidir. Yönetimlerin yetki ve hakları olmalı veya kaymakamlığımıza, ilce belediyelerimize bağlayarak çiftçimizden bedel almadan hizmet vermeli, bekçilere daha iyi imkanlar sunarak daha güzel hizmetler beklemeliyiz.”

Buluşan, Keskin Mahallesi'nde zarar gören Mehmet Ali Özdemir çiftçinin zararının tespit edilip Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nca tahsis edilip zarar karşılığı bedelin çiftçiye teslim edildiğini sözlerine ekledi.