Arazisinden geçen yolu telle kapattı

Eskişehir’de Üniversite Caddesi ile Fidan Sokak kesişimindeki 635 metrekarelik alanı 40 yıl önce edindiklerini belirten mal sahiplerinden Osman Sarı, 4 ortaklı arsanın 35 yıldır davalık olduğunu aktardı. Aktif olarak da araçlar ve özellikle öğrenciler tarafından kullanılan alanın defalarca davalık olmasına rağmen bir sonuç alamadığını belirten Sarı, çözümü yolu tel örgülerle kapatmakta bulduğunu anlattı. Belediyenin alanı yeşil alana çevirip istimlak etmesini isteyen Osman Sarı “Bizi bu duruma kurumlar itti” şeklinde konuştu.

Yıllardır kendi arsalarından istifade edemediklerini söyleyen Sarı “Burasını bir tesis kurma projesiyle satın alınmıştı. Fakat üst geçit yapılması gerekçesiyle rektörlük tarafından 1995’li yıllarda istimlak edildi, ama yapılmadı. 5 yıl zaman aşımı süresinden sonra dava açtık. Dava yıllarca sürdü ve davayı kazandık. Arkasından Karayolları yol ihtiyacı için el attı. İstimlak etti bir kısmını, üçte bir kadarını ve bedelini komik bir bedel olarak ödedi. Bu konu kapandı. Daha sonra belediye yeşil alan yaptı. Yeşil alan yaptı, ama istimlak işlemi yapmıyor, bedelini ödemiyor ve 30-35 yıldan beri biz bu mülkten hiçbir şekilde istifade etmedik” dedi.

“Üzüldüğümüz konu öğrenci kardeşlerimiz”

Haklarını aramak ve ilgili mercilerin dikkatini çekmek için tel örgü ile alanı kapattıklarını ifade eden Osman Sarı, tel örgülerin üzerine astığı telefon numarasından konuyu merak eden öğrencilerin aradığına değindi. Sadece öğrencilerin geçişinin engellenmesinden üzgün olduğunu dile getiren Sarı, “Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz. Orayı çitle çevirdik ve bu çalışmayı yaptırırken en çok üzüldüğümüz konu öğrenci kardeşlerimizin yol geçişinin sıkıntıya sokulmasıdır. Başka rahatsızlık duyduğumuz hiçbir konu yok. Birkaç öğrenci kardeşimiz aradı. Sosyal bilinci çok yüksek kişilerdi şüphesiz. Bunun gerekçesini sordular. Benzer şekilde olması gereken saygı ve centilmenlik düzeyinde izah ettim buranın bir özel mülkiyet olduğunu. İlgili kurumların bizi buna ittiğini, mecbur bıraktığını izah ettim” şeklinde bahsetti.