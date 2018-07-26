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26 Temmuz 2018 16:43

Arzu Yılmaztürk’ün dileği gerçek oldu

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini Günyüzü’nün ünlü ’Zili’ kilime dokuyan Arzu Yılmaztürk, en büyük isteğine kavuştu.

Arzu Yılmaztürk’ün dileği gerçek oldu

26 Temmuz 2018 16:43


Günyüzü’de yaşayan Yılmaztürk, kilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi elleriyle hediye etmek istediğini söylemişti. Dün Ankara’daki grup toplantısına giden Günyüzülü Arzu Yılmaztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dokuduğu Zili kilimini elleriyle hediye etti. Grup toplantısında Cumhurbaşkanının konuşmasının bitmesinin ardından güvenlik şeritlerini ve korumaları aşarak sesini duyuran Yılmaztürk, Cumhurbaşkanının yanına gelmesiyle heyecandan gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanının teselli etmesine rağmen sevinç gözyaşları döken Yılmaztürk, dokuyup çerçevelediği Zili kilimini hediye etti.


Yılmaztürk, "Sayın Cumhurbaşkanım Allah yardımcınız olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Beni kırmayıp hediyemi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.




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