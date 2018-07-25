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25 Temmuz 2018 14:12

Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi hizmet vermeye başlayacak

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi hizmet vermeye başlayacak.

Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi hizmet vermeye başlayacak

25 Temmuz 2018 14:12


Tepebaşı Belediyesi Aşağısönütönü Yaşam Köyü içerisinde kurulan Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, 1 Ağustos tarihinden itibaren kayıt almaya başlayacak. Yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek merkezde 24-36, 37-48 ve 49-54 aylık çocuklara yönelik 3 adet anaokulu hizmeti veren sınıf ve 2014 - 2015 doğumlu çocuklara yönelik 2 adet Oyun ve Beceri Grubu sınıfları bulunuyor.


Yaklaşık 100 çocuğun faydalanabileceği merkez, uzman eğitim kadrosu ve Anadolu Üniversitesi Okul öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Erdoğan ve Öğretim Üyesi Dr. Meral Ören danışmanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir eğitim verecek. İki katlı bir binada oluşturulan ve geniş bir bahçe ve donanımlı iç alanlarıyla okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkez, çocukların iyi bir şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla oluşturuldu.




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