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11 Mayıs 2018 09:57

Aşçılık eğitimi alan görme engellilerin sertifika heyecanı

Eskişehir’de, Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği tarafından verilen aşçılık eğitimini başarıyla tamamlayan görme engelli vatandaşlar, sertifikalarına düzenlenen tören ile kavuştu.

Aşçılık eğitimi alan görme engellilerin sertifika heyecanı

11 Mayıs 2018 09:57


Yaklaşık 10 kişinin katıldığı ve 6 ay süren eğitim sürecinde aşçılık dersleri, Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi Saliha Çil tarafından verildi. Dönem sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan dernek üyelerine sertifikalarını vermek amacıyla bir tören düzenlendi. Tören esnasında yağan yoğun yağmur sebebiyle 2 üye etkinliğe katılabildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan görme engelli vatandaşlar, sertifikalarını Görsem Görme Engelliler Derneği Adalar Şubesi Başkanı Selahattin Oktay’ın elinden aldı.



"Faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek"


Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini aktaran Görsem Görme Engelliler Derneği Adalar Şubesi Başkanı Selahattin Oktay, bu eğitimler ile görme engelli vatandaşları sosyalleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Srecin başarıyla tamamlandığını dile getiren Başkan Oktay, “Bugün sertifika törenimiz oldu. Dernek üyelerimize 6 aylık bir aşçılık eğitimi verdik. Hepsi görme engelli tabii ki. Onlar için kolay değildi. 10 üye katıldı kursumuza. 10 kişiye de sertifikalarını verecektik ama yağışlı hava dolayısıyla 2 kişi gelebildi. Ben hepsini tekrar tebrik ediyorum. Bu projeler ile kendilerinin hayata daha sıkı tutunmalarını hedefliyoruz. İnşallah faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam edecek” şeklinde konuştu.


Düzenlenen törende, kadın dernek üyelerine de yaklaşan ‘Anneler Günü’ sebebiyle çiçek takdim edildi.




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