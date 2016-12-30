Aşevi’nde yılbaşı morali

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Aşevi’nde vatandaşlarla beraber yeni yılı kutladı.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi’nden faydalanan bin 27 kişi için düzenlenen programda Başkan Kurt, vatandaşların yeni yılını kutlayarak hediye paketlerini takdim etti. Vatandaşlarla beraber kardan adam şeklinde hazırlanan pastayı kesen Başkan Kurt, “Yeni yılın ülkemize ve şehrimize barış, kardeşlik, huzur ve aydınlık günler getirmesini diliyorum” sözleriyle yeni yıl mesajı verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt tarafından dağıtılan yılbaşı paketini alan vatandaşlar teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, vatandaşların dilek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Kurt, vatandaşlarla yan yana olmaya devam edeceklerini kaydetti.