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Âşıklar Anadolu Üniversitesinde

“Âşıkların Dilinden Türküler” konseri Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi konser alanında gerçekleştirildi.


Konserde Gonca Çiçek, Aysun Atmaca, Tolgahan Tiktaş, Ali Eren Yüksel tarafından; "Derdim Çoktur Hangisine Yanayım, Yolumuz Gurbete Düştü, Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar, Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım, Vay Gözünü Sevdiğimin Dünyası, Karlı Dağlar Karanlığın Bastı Mı, Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum, Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım, Allah Kerimdir ve Yanık Kerem" türküleri seslendirildi. Konsere müzikseverlerin ilgisi yoğun olurken seslendirilen eserler büyük beğeni kazandı.

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