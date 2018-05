Aşil’i bulana 2 bin lira ödül

İstanbul’da yaşayan 22 yaşındaki Utku Oral kısa bir süreliğine ailesini ziyaret için Eskişehir’e geldi. Yanında can dostu Dogo Arjantin cinsi köpeği Aşil’i de getiren Oral, sabah uyandığında köpeğini bulamadı. Üniversite öğrencisinin babası tarafından sabah gezintisine çıkarılan Aşil, sahibi yanında olmadığı için Oral’ın yanından kaçtı. Büyük üzüntü yaşayan aile bireyleri, aile dostları için Eskişehir’in her yerine ilanlar asarak arama çalışmalarına başladı. İnternet üzerinden de birçok kişiye ulaşmak için ilanlar açan Utku Oral, can dostu köpeğiyle ilgili bir gelişme yaşanmaması üzerine Aşil’i bulacak kişiye 2 bin lira para ödülü verileceğini duyurdu.

"Yeter ki Aşil geri gelsin, 2 bin lira ödül koyduk"

Can dostu Aşil’den ayrılmanın zor olduğunu belirten Utku Oral, köpeği ile yaşadıklarını anlattı. Köpeğinin bulunması halinde sorgusuz bir şekilde 2 bin liranın verileceğini kaydeden Oral, "Biz köpeğimle İstanbul’da yaşıyoruz. Eskişehir’den sahiplenmiştim. Eskişehir’e 3-4 günlüğüne ailemin yanına geldim. Gece gelmiştim ve sabah bağrışmalar ile uyandım. Babam sabah köpeğimi gezdirmeye çıkarmış ve telaş içerisinde geri dönmüş. Köpeğim babamın elinden birden kaçmış. Babama çok alışık olmadığı için serbest olunca kaçmış. Bir şok ile uyandım ve dünyam başıma yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Adı Aşil’di ve 12 aylıktı. Daha 45 günlükken benim yanıma gelmişti. Annesinden ayrılır ayrılmaz yanıma geldi ve gittiğim her yere onunla birlikte gittim. Her gece birlikte uyuduk ve günümüz ayrı geçmedi. Kendimden çok ona değer verdim. Kendi yaşam koşullarım daha düşükken, onunkileri arttırmaya çalıştım. O, istediği ve hak ettiği hayatı yaşasın istedim. Çünkü onun dili yoktu, bizim dilimiz var diye ben ona daha çok önem verdim. Şimdi yok ve Aşil’i bulup getiren kim olursa olsun ödül de vereceğiz. Sorgu sual hiçbir şey sormadan ödülü vereceğiz. Yeter ki Aşil geri gelsin, 2 bin lira ödül koyduk. Eskişehir’de Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı’nda bir fotoğrafçı dükkanımız var. Orada mutlaka bizden birilerini bulurlar" dedi.