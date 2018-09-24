Asırlık çınarlara ziyaretler devam ediyor

Dr. Uğur Bilge başlattıkları "Asırlık Çınarlara Gidiyoruz" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 100 yaş ve üzerindeki yaşlıları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaret ettiği yaşlı ve yakınlarıyla sohbet edip çiçek takdiminde bulunan Dr. Uğur Bilge, sağlık kuruluşlarından alınan hizmetler hakkında memnuniyetleri sorup istek ve önerileri dinliyor. Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Uğur Bilge, kent merkezi ve ilçelerde tespit edilen 100 yaş ve üzerindeki 33 vatandaşın ziyaret edildiğini aktardı. Yaşlılara danışmanlık hizmetinin sağlandığına dikkat çeken Bilge, "Müdürlüğümüzce yaşlılara saygı çerçevesinde ziyaret edip hatırlarını sorup rahatsızlığı olanlarla yakınan ilgileniyoruz. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız yaşlılarımıza, sevgi ve saygıyı göstermek, yaşlılarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmeleri konusunda destek, bilgi ve danışmanlık sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Dr. Uğur Bilge, "Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitliliğini de gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedef, yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin korunması ise yalnızca tanı ve tedavi hizmetlerinin uygun ve etkili sunumuyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam davranışları ve güvenli çevre ortamının oluşturulmasıyla da gerçekleşir" diye konuştu.

Son olarak Müdür Bilge bu tür ziyaretlerin sadece yaşlıları kapsamadığını; sağlık kuruluşlarından, hastanelerden, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm vatandaşları Evde Sağlık Hizmetleri Birimiyle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.