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02 Ocak 2017 14:40

’Asiye nasıl kurtulur?’ oyunu vatandaşlarla buluştu

’Asiye nasıl kurtulur?’ oyunu vatandaşlarla buluştu

02 Ocak 2017 14:40

Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği (ESTİYAPDER), "Asiye nasıl kurtulur?" isimli oyunu vatandaşlarla buluşturdu.
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi salonunda sahnelenen tiyatro, iki aylık bir çalışmanın eseri olarak perdelerini açtı. Tiyatro Akademi Oyuncuları tarafından izleyiciye sunulan tiyatro ile, 8 ay önce kurulan ESTİYAPDER, kısa sürede iki hedefine ulaşmış oldu. Derneğin Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Uğur Yücel, oyundan sonra açıklamalarda bulundu. Hedeflerine bir bir ulaştıklarını belirten Uğur Yücel, "Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği’nin kuruluşunda hedefleri vardı ve bu hedeflere bir bir ulaşıyor. Öncelikle sanat sever, tiyatro aşığı insanlarımızı bir araya getirmek, sahne bilgileri, oyunculuk ve sanatçı duyarlığı kazandırmak, sonra da onlarla oyunlar sahneye koymak. Bu çalışmalarımız sırasında hazır olan oyunlarımız için sahne bulmak bir hayli zordu. Bu konuda bize destek olan Tepebaşı Belediye Başkanı sayın Ahmet Ataç’a teşekkür ederiz. Dernekçe yaptığımız ziyarette değerli başkanımız; yapacaklarımızı anlatan dosyamızı kabul edip incelemek sözünü verdi. Bugün de, Tepebaşı Belediye Başkanımız sayın Ahmet Ataç, telefonla yönetmenimiz Enis Zeytinler’i arayarak başarılar dilediler. Kendisine verdiğimiz dosyamızın içeriğini yakında konuşacaklarını bildirdiler. Bir kez daha bu nazik davranışları için başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.
Asiye nasıl kurtulur? oyununda, 35 oyuncu sahne aldı. Oyunda yer alan oyuncuların hemen hemen yüzde doksanının ilk kez sahne ile tanışmış olması, keyifli dakikalar yaşattı. Tiyatronun sahnelediği salon tiyatroseverler tarafından tamamen doldurulurken, oyuncular salondan büyük alkışlar aldı. Alkışların karşılığı olarak kulise girmeden önce izleyiciler ile buluşan oyuncular, oyunun ikincisi ile tiyatroseverlerin karşısında olacaklarını söylediler.
48 yılını tiyatro oyunculuğu-yönetmenliği ile geçiren Enis Zeytinler’in sahneye koyduğu oyunda, Cenk Şen yönetmen yardımcılığı yaparken, Elif Bekçi ve Sevilay Dirican yönetmen asistanlığı yapıyor.



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