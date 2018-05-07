Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmenler ve kursiyerler tarafından 8 aylık özverili bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan giyim, resim, tezhip, ebru sanatları ile Yunus Emre zamanında kullanılmış ve modernize edilmiş kıyafetler sergilendi. Serginin açılışında bir konuşma yapan Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy, her biri birbirinden değerli el emeği göz nuru sanat eserlerini halkın beğenisine sunan eğitmenler ve kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ardından katılımcılar ve davetliler tarafından ney dinletisi eşliğinde serginin gezilmesine geçildi.

Öte yandan Vali Özdemir Çakacak’ın himayesinde Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Aşk-ı Yunus sergi açılışına; İl Kültür ve Turizm Müdür V. Şennur Azade, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Özden Akkaya ve Ali Pehlivan, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.