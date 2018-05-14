Aşk yolları kapattı

Arkadaşlarının yardımı ile 6-7 metre bez üzerine yazılan iki gencin fotoğraflarının çizildiği pankartın açılması üzerine birden yüzlerce insan iki gencin buluşmasını bekledi. 24 yaşındaki Yaşar Emekli, sevdiği kızın işten dönmesini dakikalarca bekledi. 22 yaşındaki Özge Aydemir, tramvay yoluna gelmesi üzerine arkadaşları tarafından meşaleler yanmasıyla pankartı görünce sevincini ve şaşkınlığını gizleyemedi. Tramvay yolunun ortasına gelen sevdiği kız Özge Aydemir’in önünde diz çökerek hem evlenme teklifinde bulundu hem de ’Evet’ cevabı üzerine yüzüğü taktı.

Olayı izleyen yüzlerce Eskişehirli hem tezahürat yaptı hem de bu mutluluğu cep telefonlarıyla görüntülemeyi ihmal etmediler.