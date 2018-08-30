Askeri Bando Takımı’ndan “Zafer” konseri

Eskişehir Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Askeri Bando Takımı’nın gerçekleştirdiği konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserin başlamasıyla kısa sürede bölgeye akın eden vatandaşlar aynı zamanda coşkulu bir şekilde Bando Takımı’na eşlik etti. Milli duyguların yoğun yaşandığı konserde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşların cep telefonları ile kaydettiği Bando Takımı konseri yaklaşık bir saat sürerken İzmir Marşı ile son buldu.