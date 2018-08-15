Ataç geçmiş olsun ziyaretlerini sürdürüyor

Ahmet Ataç hasta ziyaretlerine devam ediyor.

Ahmet Ataç hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmeyi sürdürüyor.

Başkan Ataç son olarak Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden alzheimer hastası Ayşe Kızılmeşe’yi ve Batıkent Mahallesi’nde ikamet eden Ece Soyer Demir ve Mehmet Demir çiftinin SMA Tip 1 hastası Meriç isimli çocuklarını ziyaret etti. Başkan Ataç ziyaretlerinde Ayşe Kızılmeşe ve Meriç Demir’in sağlık durumları hakkında yakınlarından bilgi aldı. Sağlığın hayattaki en önemli şeylerin başında geldiğini ifade eden Başkan Ataç, her iki hastaya da acil şifalar temenni ederek ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Kızılmeşe ailesi temin edilen tekerlekli sandalye için, Meriç ailesi de gösterdiği ilgiden ötürü Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.