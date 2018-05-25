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25 Mayıs 2018 12:36

Ataç’tan Güler’e ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ataç’tan Güler’e ziyaret

25 Mayıs 2018 12:36

Ahmet Ataç ve Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Ataç ve Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri; Metin Güler ve ETO Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ataç, göreve seçilen Güler ve ekibini tebrik ederek, yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Ataç, “Eskişehir Ticaret Odası kentimizin en güzide kurumlarından bir tanesi. Biz de geride kalan seçimin ardından yeniden başkan seçilen Metin Bey’e ve ekibine hayırlı olsun dileklerimizi iletmek üzere buradaydık. Kendilerine çalışmalarında başarılar temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.


Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler de, Ataç ve berberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.




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