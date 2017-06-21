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21 Haziran 2017 15:41

Atatürk Eskişehir’e ayrı önem verirdi

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Azmi Kerman, Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin 97.

Atatürk Eskişehir’e ayrı önem verirdi

21 Haziran 2017 15:41

yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.


Atatürk’ün Eskişehir’e verdiği önemden söz eden Kerman, “Büyük Atatürk’ün her ziyaretinde Eskişehir halkı onu büyük bir sevgi ve muhabbetle bağrına basmış, Atatürk’ de Eskişehir ile ilgili övgü dolu sözler söylemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Atatürk Eskişehir’in gelişmesi ve sanayileşmesine özel bir önem vermiştir. Çağdaş bir kent olan Eskişehir’in bugünlere gelmesi için büyük fedakarlıklar yapılmıştır. Eskişehir ve Eskişehir halkı her zaman her koşulda Atatürk ilkelerine sahip çıkmayı sürdürecektir. Ülkemizin bugün yaşadığı sıkıntıların başlıca nedeni Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinden ayrılmasına bağlıdır" dedi.




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