Atatürk Eskişehir’e ayrı önem verirdi

yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Atatürk’ün Eskişehir’e verdiği önemden söz eden Kerman, “Büyük Atatürk’ün her ziyaretinde Eskişehir halkı onu büyük bir sevgi ve muhabbetle bağrına basmış, Atatürk’ de Eskişehir ile ilgili övgü dolu sözler söylemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Atatürk Eskişehir’in gelişmesi ve sanayileşmesine özel bir önem vermiştir. Çağdaş bir kent olan Eskişehir’in bugünlere gelmesi için büyük fedakarlıklar yapılmıştır. Eskişehir ve Eskişehir halkı her zaman her koşulda Atatürk ilkelerine sahip çıkmayı sürdürecektir. Ülkemizin bugün yaşadığı sıkıntıların başlıca nedeni Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinden ayrılmasına bağlıdır" dedi.