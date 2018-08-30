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30 Ağustos 2018 13:31

“Atatürk ile Bir Gün Galerisi” misafirlerini ağırlıyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

“Atatürk ile Bir Gün Galerisi” misafirlerini ağırlıyor

30 Ağustos 2018 13:31

Kazım Kurt, tarihi bölgede bulunan Yeşil Efendi Konağı’nı “Atatürk ile Bir Gün” temasının işlendiği ve müze niteliği taşıyan bir yer haline getirdi.


Türkiye’de bu kapsamda ilk kez kullanılan bir teknoloji ile ziyaretçilerine inanılmaz bir deneyim yaşatacak olan bu eser, büyük ilgi görüyor. Açıldığı günden beri yoğun ilgi gösterilen Atatürk ile Bir Gün Galerisi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Galerinin son ziyaretçileri Özel Eskişehir Nar Çiçeği Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri oldu. Galeriyi gezen minik öğrenciler, Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan askeri objeleri merakla inceledi. Cumhuriyet’e adım adım ilerlerken tarihe tanıklık eden bu objelerin aynı zamanda hikâyelerini de öğrenen minikler ve öğretmenleri, galeride yer alan tarihi objeler arasında adeta zaman yolculuğuna çıktı. Atatürk ile Bir Gün Galerisi’nden çok etkilendiklerini ifade eden minikler ve öğretmenleri, Kazım Kurt’a da teşekkür ettiler.




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