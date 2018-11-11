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Atatürk sevdiği şarkılar ile anıldı

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu, 10 Kasım’ı ’Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları’ ile andılar.

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu, 10 Kasım'ı 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkıları' ile andılar.


Odunpazarı Tarihi Evlerinde gerçekleşen etkinlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Keman Sanatçısı Koro Şefi Nazan Naz eşliğinde; 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' ile anıldı. Bendir sanatçısı Necdet Saz, Udi Ali Kanneci, neyzen sanatçısı Hüseyin Yürektensever müziği ile koroya eşlik ettiler. Tasavvuf Müziği Korosu'nda yer alan diğer sanatçılar ise söylenilen şarkılara eşlik ederek Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Keman Sanatçısı Nazan Naz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün sevdiği şarkıları koro ve müzik eşliğinde söyledik. Böylelikle Atatürk'ü andık" dedi.

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