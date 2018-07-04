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04 Temmuz 2018 19:46

Atatürk Stadyumu’ndaki son maçı Eskişehirspor’un efsaneleri kazandı

Eskişehirspor’un emektar Atatürk Stadyumu’ndaki son maçı efsane oyuncular kazandı.

Atatürk Stadyumu’ndaki son maçı Eskişehirspor’un efsaneleri kazandı

04 Temmuz 2018 19:46


Yerine Millet Bahçesi yapılacak olan Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda son maç oynandı. Eskişehirspor’un efsane oyuncularının yer aldığı kırmızı takım; basın mensupları ve il müdürlerinin yer aldığı takımı 2-0 mağlup etti. Kapalı tribünün tamamen dolduğu stadyumda, taraftar efsane takım lehine tezahüratlarda bulundu. Efsane oyuncuların yer aldığı takımın kaptanlığını Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak üstlenirken, Eskişehir Emniyet Müdürü ve AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan karşı takımda yer aldı. Başlama vuruşunun AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından yapıldığı mücadelede, renkli görüntülere sahne oldu.


Öte yandan 65 yıllık Eskişehir Atatürk Stadyumu, önümüzdeki günlerde yıkılarak Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek.




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