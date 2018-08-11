Atatürk tabloları sergisi açıldı

Sami Nebioğlu ve Mehmet Gencer’in birlikte hazırladığı Atatürk Tabloları Sergisi, Karikatürlü Ev’de sergilenmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sami Nebioğlu, "Osmanlı bakır sanatıyla ilgileniyorum. Türkiye’de hemen hemen son temsilcilerindenim. Mehmet Gencer ile beraber çalışıyoruz. Günümüz teknolojisiyle Osmanlı bakır kabartmasını duyurmaya çalıştık. Eserleri hazırlamak bir yılımızı aldı. Türkiye’de bu sistemle yapılan ilk sergilerden. Eserlerimizi ilk olarak 25 Mart’ta Kocatepe Üniversitesinde sergiledik. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesinden sanat ödülünü aldık" dedi.

Mehmet Gencer ise Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür ederek, "Benim ilk sergimdi, gerçekten çok heyecanlıyım. Çalışmamızı bu salonda sergileme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Sergide Atatürk figürlerinin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in ve eser sahipleri Mehmet Gencer ile Sami Nebioğlu’nun da Osmanlı bakır kabartma sanatı ile yapılmış portreleri bulunuyor. Çok sayıda sanatseverin katıldığı Atatürk Tabloları Sergisi 12 Ağustos günü son bulacak.