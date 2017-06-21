Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 97. yılı

yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Vilayet Meydanında gerçekleştirilen törene, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın Ünlüce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ın yanı sıra askeri ve sivil erkan katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Cezmi Karasu, bu güzel günü yürekten kutladığını belirtti. Eskişehir’in Atatürk’ün en çok ziyaret ettiği şehirler arasında yer aldığını ifade eden Karasu, “Diğer pek çok şehrimiz Atatürk’ün kente gelişini anarken biz Eskişehirliler ilk geliş programı yapıyoruz. Çünkü Eskişehir, Atatürk’ün en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir’imizi 23 kez onurlandırmıştır. Onu, memleket adına atacağı her önemli adım öncesi veya her inkılabının ardından Eskişehir’de görürüz. Atatürk Eskişehir’i adeta modern Türkiye’nin bir laboratuvarı olarak görmüş ve değer vermiştir” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Atatürk Koşusu’nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.