Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin 98. yılı törenle kutlandı

yıl dönümü dolayısıyla Vilayet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törene; Vali Özdemir Çakacak Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, askeri ve mülki erkân, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, A protokolüne ait çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından günün anlamına yönelik yapılan “Atatürk Koşusu”nda dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali Çakacak tarafından verildi. Madalya töreninden sonra Vali Özdemir Çakacak ve askeri erkân, Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişleri esnasında çekilen fotoğrafların sergisini gezdi.