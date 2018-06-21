Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 11:38

Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin 98. yılı törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 98.

Atatürk’ün Eskişehir’e ilk gelişinin 98. yılı törenle kutlandı

21 Haziran 2018 11:38

yıl dönümü dolayısıyla Vilayet Meydanı’nda tören düzenlendi.


Törene; Vali Özdemir Çakacak Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, askeri ve mülki erkân, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Program, A protokolüne ait çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.


Konuşmanın ardından günün anlamına yönelik yapılan “Atatürk Koşusu”nda dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali Çakacak tarafından verildi. Madalya töreninden sonra Vali Özdemir Çakacak ve askeri erkân, Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişleri esnasında çekilen fotoğrafların sergisini gezdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç