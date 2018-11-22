Ateşten korkmayın, antibiyotikten uzak durun

Dr. Mustafa Alper Aykanat, çocuklarda gribal enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Gribal enfeksiyonların bilinenin aksine sıcak ve soğuk fark etmeksizin her zaman var olduğunu söyleyen Aykanat, kış aylarında bu gibi hastalıkların artma sebebinin kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması olduğunu söyledi. Aykanat, “Kış ayları insanların kapalı ortamlarda geçirdiği zamanların artması, çocuklarımız için tam mevsim geçişi döneminde okula başlamaları, damlacık yoluyla dediğimiz havada asılı kalan mikropların daha yaygın hale gelmesine neden oluyor” diye konuştu.

Nezle ve alerjik rinitin, gripten farklı olduğunu ifade eden Aykanat, “Nezle tamamen ateşsiz geçen, vücutta herhangi bir kırgınlık yaratmayan, basit burun akıntısı, öksürük gibi semptomlarla karşımıza çıkan bir hastalıktır. Mevsimsel alerjik rinit ise, aslında tamamen mevsim geçişlerinde ya da halkımızın çok sıklıkla kullandığı yün ve yün benzeri eşya, halı, polen gibi etkenlerden ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur” dedi.

“SAĞLIKLI ÇOCUĞUN ATEŞİ ÇIKAR”

“Grip enfeksiyonu bir virüstür, bu virüs antibiyotiksiz iyileşir” diyen Aykanat, “Grip, vücudun kendi savaşma ve savunma mekanizmasıyla iyileşir. Ateş, bilinenin aksine bir hastalık değildir. Vücudun mikropları ısıtarak yavaşlatma ve öldürme mekanizmasıdır. Sağlıklı çocuğun ateşi çıkar. Aslında ateşlenmemek ciddi bir hastalıktır. Ateşin olmaması; vücuda giren yabancı maddeyi bir virüse bir mikroba vücuda reaksiyon göstermemesi demektir. Bu bizim için çok ileri derecede savunma sistemi yetmezliği dediğimiz çok ciddi hastalıklarda oluşan bir şeydir. Ateşten korkmayalım, ateş bizim için vücudun savaştığını gösteren bir şeydir” diye konuştu.

“Bizim için bu ateşin sürekliliği” diyen Aykanat, eğer çocukta bilinen bir hastalık veya kullanılan kronik bir ilaç yoksa, 48-78 saat arasındaki ateşin normal olduğunu ifade etti. Aykanat, “Yani anne babalar çocuğun ateşinin takibini 48 ile 72 saat yapmalı. Bu süre içerisinde çocuklarının iyileştiğini çok rahatlıkla görecekler. Çünkü gribal enfeksiyonların yüzde 90-95 kendiliğinden geçer” dedi.

DOĞRU BESLENME İLE ANTİBİYOTİKSİZ TEDAVİ MÜMKÜN

Antibiyotik kullanmadan önce evde doğal yollara başvurulması gerektiğinin önemine vurgu yapan Aykanat, ailelere şu önerilerde bulundu:

“Öncelikle çocuklarımızın mutlaka üst solunum yollarının açık olmasını sağlamalıyız. Bir litre suya, bir tatlı kaşığı tuz, iki tane karbonatı karıştırılmalı. Eğer çocuk küçükse burnuna bir enjektör vasıtasıyla, büyük ve aklı başında yapabilecekse ağızdan ve burundan alarak gargara yapılmalı. Bol sıvı almasını sağlamak yine çok önemli. Çocuğun sebze ve meyve ile beslenmesi, gerekli vitamini alması çok önemli. Keçi boynuzu pekmezi, bal, zencefil, karabiber, sarımsak, sirke gibi gıdaların tüketilmesi en doğal antibiyotiklerden biridir. Paça çorbası yine çok önemli bir besin. Doğru beslenme ile çocuğun savunma sisteminin daha güzel çalışıp o mikropları ilaç kullanmadan iyileşmeyi sağlayabiliriz.”