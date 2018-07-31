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31 Temmuz 2018 14:21

Atık Getirme Merkezi’nde 14 çeşit atık toplanıyor

Çevre projeleriyle adından söz ettiren Odunpazarı Belediyesinin 14 grup atığın toplanabileceği ‘Atık Getirme Merkezi’ çalışmalarına devam ediyor.

Atık Getirme Merkezi’nde 14 çeşit atık toplanıyor

31 Temmuz 2018 14:21


Odunpazarı Belediyesi Atık Getirme Merkezinde şimdiye kadar 475 litre bitkisel atık yağ, bin 570 kilo atık elektrikli ve elektronik eşya, 3 bin 400 kilo atık pil ve batarya ve 120 kilo lamba toplandı. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’na yapılan Atık Getirme Merkezi’nde biriktirilen atıklar, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, geri dönüşüm işlemi için çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek üzere çevre lisanslı tesislere gönderiliyor. Vatandaşlar ayrıca 0552 250 43 46 numaralı Odunpazarı Belediyesi ’Alo atık’ Whatsapp hattına mesaj atarak, atıklarının adreslerinden alınmasını sağlayabiliyor.




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