Atık pil şampiyonları ödüllendirildi

Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafında yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP ile birlikte ilk ve orta öğretim okulları arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı. Tepebaşı Belediyesi ve TAP Derneği işbirliği ile her yıl düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışmasına 2018 yılında Tepebaşı bölgesinden 65 ilk ve ortaöğretim okulu katılırken 9 bin 454 kilo atık pil toplandı. Atık pillerin 3 bin 920 kilosu Ülkü İlkokulu'nun katkılarıyla toplanırken, birincilik ödülü Çevre Şenliği'nde takdim edildi.

Ayrıca TAP Derneği de Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın makamında gerçekleşen buluşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için Ülkü İlkokulu'na bir adet tablet hediye etti. Burada konuşan Başkan Ataç, “Öğrencilerimizin çevre konusunda duyarlılık göstermesi mutluluk verici. Geri dönüşüm bilincinin çocuklarımız arasında yaygınlaştığını görmek ise çok önemli. Ülkü İlkokulu'nun öğrenci, öğretmen ve velilerini kutluyor, TAP'a da yaptığımız bu güzel işbirliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar ise “Atık pil toplama konusunda gösterdiği örnek duyarlılık için Ülkü İlkokulu'na ve olumlu işbirliği için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Tepebaşı Belediyesi'nin zaten çevreye karşı duyarlı bir yerel yönetim olduğunu biliyoruz. Tepebaşı halkı da düzenlediğimiz yarışmaya öğrenciler aracılığı ile ilgisini göstererek Türkiye'ye örnek oldu. Derneğimiz ve Tepebaşı Belediyesi'nin bu olumlu işbirliği ile atık pil konusundaki farkındalığı artırdığımızı düşünüyoruz” dedi.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.