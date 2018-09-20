AutoShow26 Bursa'da fuara katıldı

AutoShow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği, Bursa'da düzenlenen 750 modifiyeli aracın yer aldığı fuara katıldı.

AutoShow26 Derneği üyeleri, Eskişehir ve Bursa'ya yakın çevre illerdeki dernek üyelerinin de katılımıyla büyük bir konvoyla Bursa'ya gitti. Dernek Başkanı Hasan Akbaş, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin her yerinden gelen yaklaşık 750 araç ve otomobil sporlarına gönül veren dostlarda bir araya geldik. AutoShow26 artık Türkiye'nin tanıdığı bir dernek haline geldi. Dernek olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu tarz etkinliklere katılacağız” ifadelerini aktardı.

Festivale katılan AutoShow26 dernek üyeleriyle birlikte güzel bir pazar günü geçirdiklerini ifade eden Başkanı Akbaş, “AutoShow26 Derneği büyük bir aile ve bu aile büyümeye devam ediyor. ‘Aynı anneden doğmaya gerek yok caddeler kardeş dolu' sloganıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu tarz etkinliklerle Eskişehir'in adını gururla duyurmak bizlere onur veriyor” şeklinde belirtti.

Farklı yarışmalar ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte AutoShow26 Dernek Başkanı Hasan Akbaş, düzenlenen yarışmalara jüri üyesi olarak katıldı.